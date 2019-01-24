الشرطة الإسرائيلية تقمع وقفة احتجاجية في حيفا نصرة للأسرى الفلسطينيين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص من عرب 48، خلال قمعها لوقفة احتجاجية، في مدينة حيفا، نصرة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها اعتقلت 3 أشخاص، وزعمت أنهم اعتدوا على عناصرها.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك إثر إصابة 140 أسيرا، جراء الاعتداء الهمجي لأجهزة القمع الإسرائيلية على الأسرى في سجن "عوفر"، وردد المتظاهرون هتافات مناصرة للأسرى وطالبوا بمنحهم حقوقهم المسلوبة في سجون الاحتلال.

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى في "عوفر" من مختلف الأقسام وصل إلى 140 أسيرا، موضحة أن التوتر داخل المعتقل لا زال قائما، وطالب الأسرى بضرورة تدخل كافة الجهات الدولية والحقوقية لوقف الإرهاب الإسرائيلي المتواصل تجاههم، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وكان أسرى "عوفر" أعلنوا الإضراب عن الطعام، علما أن عدد الأسرى في السجن يصل إلى نحو 1200 أسير.