الخميس 24 يناير 2019 1:30 ص القاهرة القاهرة 15.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإسرائيلية تقمع وقفة احتجاجية في حيفا نصرة للأسرى الفلسطينيين

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 1:08 ص | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 1:08 ص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص من عرب 48، خلال قمعها لوقفة احتجاجية، في مدينة حيفا، نصرة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها اعتقلت 3 أشخاص، وزعمت أنهم اعتدوا على عناصرها.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك إثر إصابة 140 أسيرا، جراء الاعتداء الهمجي لأجهزة القمع الإسرائيلية على الأسرى في سجن "عوفر"، وردد المتظاهرون هتافات مناصرة للأسرى وطالبوا بمنحهم حقوقهم المسلوبة في سجون الاحتلال.

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى في "عوفر" من مختلف الأقسام وصل إلى 140 أسيرا، موضحة أن التوتر داخل المعتقل لا زال قائما، وطالب الأسرى بضرورة تدخل كافة الجهات الدولية والحقوقية لوقف الإرهاب الإسرائيلي المتواصل تجاههم، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وكان أسرى "عوفر" أعلنوا الإضراب عن الطعام، علما أن عدد الأسرى في السجن يصل إلى نحو 1200 أسير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك