قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، إن بلاده والولايات المتحدة ستتقدمان معا خطوة بخطوة نحو الهدف الذي يحدده البلدان، مضيفًا: "نحن نثق في طريقة تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائل".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن زعيم بلادها كيم جونج-أون استقبل رئيس وفد المفاوضات رفيعة المستوى الذي زار واشنطن، وقالت إن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يونج-تشول سلم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزعيم كيم جونج-أون.

وشرحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، عبر عن تقدير كبير لتعبير الرئيس الأمريكي ترامب عن اهتمامه الكبير بعقد لقاء القمة الثاني بين البلدين واعتزامه حل القضايا العالقة بين البلدين.. ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي "نحن نثق في طريقة تفكير الرئيس ترامب المتفائل وسنكون في الانتظار بالصبر وحسن النوايا والمشاعر".

وعبر كيم جونج-أون عن رضائه عن المفاوضات الأخيرة بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي مع الوفد في واشنطن، وعرض مهام وتوجيهات متعلقة بالإعداد للقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي الثاني المخطط لعقده في نهاية شهر فبراير المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.