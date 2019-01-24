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اعتقال 3 من «الأحداث» في تشاجر مع الشرطة البرتغالية بسبب العنصرية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 11:36 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 11:36 م

أعلنت الشرطة البرتغالية اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة مراهقين من الأحداث عقب تشاجرهم مع قوات الشرطة في مدينة (سيتوبال)، التي تبعد بنحو 50 كيلو مترا عن العاصمة لشبونة، بسبب ممارسة العنصرية ضدهم.
وأضافت الشرطة - في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أنه تم إلقاء الحجارة وأجهزة حارقة محلية الصنع على قوات الشرطة حينما ذهبت للتحقيق في وقوع حريق، بينما لم يصب أحد.
وأشارت الشبكة إلى أن حادثة التشاجر وقعت وسط اتهام مجموعات من أصحاب البشرة السمراء في العاصمة لشبونة والمدن المجاورة للشرطة بارتكاب أعمال عنصرية بحقهم، لافتة إلى أن السلطات البرتغالية تحقق حاليا في هذه الاتهامات.

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