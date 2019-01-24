الرئيس الأفغاني: خفض القوات الأمريكية لا يمكن التفاوض بشأنه مع طالبان فقط

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان لا يمكن التفاوض بشأنه خلال المحادثات الأمريكية الحالية مع مقاتلي طالبان ، لكن يجب أن تشمل مجموعة أوسع من لاعبين آخرين .

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي ، أشار غني إلى أن هناك اتفاقات ملزمة بين أفغانستان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) يجب أن تؤخذ في الاعتبار ، كما طالب بأن تلعب باكستان أيضا دورا كونها بلدا يمنح ملاذاً لطالبان.

وقال غني "الولايات المتحدة كقوة عالمية ذات سيادة يحق لها المغادرة. لكننا نحتاج إلى أن نجعل المغادرة تتم بشكل صحيح ."

وتابع الرئيس الأفغاني أن القوات الأمريكية ليست موجودة في بلاده لمجرد القتال هناك ، ولكن لحماية الأمن القومي الأمريكي ، وتسأل عما إذا كانت واشنطن قد حققت أهدافها الأساسية في أفغانستان.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن في الشهر الماضي سحب سبعة الآف جندي من افغانستان ، وهذا العدد يشكل نصف عدد القوات الأمريكية في الدولة الأسيوية.

يذكر أن الولايات المتحدة اجرت عدة جولات من المباحثات مع حركة طالبان التي تشن هجمات في افغانستان تستهدف قوات الأمن والقوات الاجنبية هناك.