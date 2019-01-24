البرلمان العراقي يصوت على 16 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للبلاد

صوت مجلس النواب العراقي مساء أمس الأربعاء، على 16 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2019، في جلسة حضرها 237 نائبا، فيما رفض التصويت على فقرات أخرى.

وقال رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري - في مؤتمر صحفي عقده في مبني البرلمان وفقا لقناة (السومرية نيوز) الفضائية مساء أمس - إن المادة 40 في الموازنة تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق.

وأضاف الشمري أنه على الرغم من الضعف في الموازنة، إلا أن هناك بعض الفقرات تستجيب إلى قطاعات وشرائح الشعب العراقي، متابعا: "أن ذلك جزء من وقوفنا اتجاه هذه الشريحة والجيش العراقي".

وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، ما يقارب 106 تريليونات دينار عراقي، معتمدة في القسم الأكبر من إيراداتها على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدر بـ 56 دولارا للبرميل، مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته مساء أمس، برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 237 نائبا.