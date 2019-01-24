متعب: صالح جمعة لن يفرط في فرصته الأخيرة «فقد 9 كجم»

أشاد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن انضمام صالح جمعة لاعب الفريق الحالي لقائمة مباراة اليوم أمام مصر المقاصة، يمثل إضافة قوية لهجوم القلعة الحمراء، مؤكدًا على التركيز الشديد لدى اللاعب للعودة لمستواه الطبيعي.

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لمباراة اليوم: «صالح لاعب مميز جدًا ولديه إمكانات هائلة، وبإمكانه دائمًا أن يقدم إضافة قوية لهجوم الأهلي خلال المباراة».

وأضاف متعب: «أتواصل مع صالح بشكل شبه يومي، استطاع ان يفقد ما يقرب من 9 كجم من وزنه، ويتدرب بشكل كبير جدًا، ويخضع لتدريبات إضافية للرجوع لمستواه المعهود، كما ان لديه تركيز كبير على استغلال الفرصة الحالية».

وتابع قناص الأهلي السابق: «صالح عاد لتركيزه الكامل، ويعلم أن هذه الفرصة هي الأخيرة له مع النادي الأهلي ومع جمهور الكرة بشكل عام، ولديه إصرار على استغلال الفرصة».