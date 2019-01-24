بني سويف تستعد للاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بالصلاة والفقرات الفنية الوطنية

استعدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، للاحتفال بعيد الشرطة الـ 67، بتنظيم عددًا من الفعاليات المتنوعة غدًا الجمعة، وتتضمن وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وأداء صلاة الغائب على شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة.

يأتي ذلك في حضور قيادات المحافظة على رأسهم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، واللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الاحتفال بعيد الشرطة، تنظيم مديرية الشباب والرياضة "ماراثون مشي"، يطلق المحافظ إشارة البدء له على أن يتخلله فقرات فنية غنائية وطنية، والموسيقى النحاسية، فضلا عن وجود عروضًا للفنون الشعبية.

وتتضن الفعاليات، تنظيم ندوة بمركز شباب بني سويف الجديدة، عن مواجهة الإرهاب والتطرف يتخللها فقرات للفنون الشعبية ومعرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والمنتجات المتنوعة.

كما أنه سيتم تنظيم معسكر اليوم الواحد للطلائع، يتخلله ندوة توعوية، وورش فنية وألعاب رياضية ترويجية، بالإضافة إلى احتفالية فنية

تحتوي على كورال، وروض رياضية وكشفية.