الجيش الفنزويلي يعتبر إعلان زعيم المعارضة تنصيب نفسه زعيما للبلاد «انقلاب»

اعتبر الجيش الفنزويلي إعلان زعيم المعارضة، رئيس البرلمان الفنزويلي هوان جوايدو، تنصيب نفسه زعيمًا للبلاد انقلابًا على نظام الحكم في البلاد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس.

وأعلن أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد، أمام حشدًا كبيرًا من المحتجين على الرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

وكان «مادورو» قد أدى اليمين الدستورية، قبل أيام، لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025، وذلك بعد انتخابات جرت في مايو الماضي، وسط رفض واسع لنتائجها محليًا ودوليًا.