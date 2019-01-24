أمير مرتضى: أتمنى انتقال روح المنافسة «المرحة» بين الزمالك وبيراميدز إلى الأهلي

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك عن تمنيه بأن تسود روح المنافسة المرحة بين فريقه والنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أهمية ذلك في تسهيل عودة الجماهير إلى المدرجات.

وقال أمير مرتضى خلال تصريحاته لقناة أون سبورت :"التنافس لا يجب أن يخرج عن سياق الاحترام، وأتمنى أن تسود روح المنافسة المرحة بيننا وبين بيراميدز إلى ناديي الأهلي والإسماعيلي، هذا سيعيد الجماهير للمدرجات وسيساهم في إنجاح المسابقة".

يُذكر أن نادي الزمالك سيستضيف بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري.