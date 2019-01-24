إزالة 4 أدوار مخالفة بعقار جديد بشارع الكورنيش في مطروح

أصدر اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، توجيهاته لمجلس مدينة مطروح، بسرعة إزالة عدد أربعة أدوار مخالفة بأحد العقارات المنشأة، على الكورنيش، مع التشديد على الالتزام بالارتفاعات المسموح بها بالترخيص فقط.

وكان المحافظ، قد وجه لمديرية الإسكان ومجلس مدينة مطروح، لفحص تراخيص أحد المباني على كورنيش البحر، وعرضت اللجنة تقريرها بأن المبنى قد زاد 4 أدوار عن المسموح به فى البناء بتلك المنطقة، مما يؤثر على سلامة المبنى، وعلى الفور قرر المحافظ سرعة إزالة المخالف من العقار.

وشدد "الغرابلى"، على ضرورة مراجعة كافة المباني المخالفة، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تعرض حياة المواطنين للخطر.

وناشد محافظ مطروح، جميع المواطنين بعدم التعامل على أي عقارات أو مباني غير مرخصة، أو تخالف الترخيص المسموح به إلا بعد الرجوع إلى مجلس المدينة، والتأكد من مدى قانونيتها.