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ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر شمالي كولومبيا، صباح اليوم الخميس.
ووقع مركز الزلزال على عمق 168 كيلومترا.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.