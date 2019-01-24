تزايد إقبال الجمهور على معرض الكتاب في يومه الثاني

تزايد الجمهور على معرض القاهرة للكتاب في ثاني أيامه اليوم الخميس، وسط تعليقات إيجابية حول انتقاله إلى مكانه الجديد في التجمع الخامس.

تركزت تعليقات مجموعة من رواد المعرض، على نقط أساسية، منها سهولة المواصلات رغم بعد المكان مقارنة بالمكان القديم بمدينة نصر، وتوفر وسائل مواصلات كثيرة وبزمن تقاطر 15 دقيقة.

وأشاد كثيرون بسهولة الوصول إلى المعرض بسياراتهم، خاصة مع وجود أماكن لـ"ركن السيارات"وبأسعار معقولة، وكذلك سهولة دخول المعرض، حيث إن التذكرة بـ 3 جنيهات، كما أن التفتيش سريع.

وتوجد بكل صالة لوحة عملاقة توضح أسماء الدور الموجودة فيها، ومكانها داخل الصالة مع خريطة، وهي ميزة كبرى مقارنة بالمعرض القديم الذي كانت الصالات بعيدة جدا عن بعضها البعض.

كمان أنه يتم لأول مرة تقديم خدمة ترجمة الفعاليات بلغة الإشارة للصم والبكم في كل القاعات بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، فضلا عن دخولهم ومرافقيهم المجاني للمعرض.