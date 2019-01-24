الزمالك يهاجم بيراميدز بعمر السعيد

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض لمواجهة بيراميدز، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيحرس عماد السيد عرين الأبيض، في ظل غياب محمود عبدالرحيم جنش الحارس الأول، لحصوله على الإيقاف لمدة مباراتين، بعد حصوله على طرد خلال لقاء الزمالك الأخير أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس 5 يناير ضمن الأسبوع الـ19 من الدوري.

وجاء التشكيل على النحو الآتي :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم

خط الهجوم : عمر السعيد

وعلى دكة الاحتياطي : عمر صلاح – محمود عبد العزيز – حازم أمام – محمد عنتر – خالد بو طيب – حميد احداد – محمد عبد السلام