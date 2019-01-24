قوات الأمن الأفغانية تعتقل 3 انتحاريين من بينهم 2 بكستانيين

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اعتقلت قوات الأمن الأفغانية -اليوم الخميس- ثلاثة مهاجمين انتحاريين من بينهم 2 يحملان الجنسية الباكستانية، خلال عمليات متفرقة نفذتها القوات في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة إقليم نانجرهار - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن مديرية الأمن الوطني الأفغانية ألقت القبض على المهاجمين الانتحاريين.

وأضاف البيان أن ضباط مديرية الأمن الوطني الأفغانية نفذوا العمليات في مدينة جلال آباد عاصمة نانجرهار ومنطقة شينوار بالإقليم ذاته؛ ما أدى إلى إلقاء القبض على المهاجمين الانتحاريين الثلاثة.

وذكر البيان أن المهاجمين الانتحاريين كانوا يخططون لشن هجوم يستهدف مجمعا رئيسيا للحكومة في نانجرهار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.