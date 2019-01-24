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البرلمان اليوناني يرجئ التصويت على اتفاق اسم مقدونيا

أثينا - د ب أ
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 7:28 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 7:28 م

أرجأ البرلمان اليوناني التصويت على الاتفاق المبرم مع مقدونيا لتغيير اسمها، إلى بعد ظهر غد الجمعة من أجل سماع كلمات عدد كبير من المتحدثين في جلسة نقاش تشهد حالة من الاستقطاب.

وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيس، عبر التلفزيون الوطني بعد ظهر اليوم الخميس، إن نحو نصف طالبي الكلمة وعددهم 205 أعضاء قد انتهوا من كلماتهم عصر اليوم الخميس. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان اليوناني 300 نائب.

وبدأت الجلسة النقاشية يوم أمس الأربعاء، وكان من المتوقع في البداية أن يتم التصويت للتصديق على اتفاق اسم مقدونيا في وقت متأخر من اليوم الخميس، ومن المتوقع أن ينجح رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في التصديق على الاتفاق بأغلبية ضئيلة.

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