نقل كلية الحاسبات وطلاب برامج الساعات المعتمدة بالتجارة والحقوق لفرع العبور العام المقبل

الجامعة بلا أسوار ومنفتحة على المجتمع.. والخدمة فى المستشفيات الجامعية لا غبار عليه

لا يوجد شىء اسمه اعتماد دولى.. ونسعى إلى الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة

قال رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالوهاب عزت: إن الجامعة منفتحة على المجتمع بلا أسوار، وتقدم خدماتها المجتمعية للدولة من خلال الكفاءات والكوادر العلمية، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى فى موازنتها «أمر صعب» بسبب الالتزام المجتمعى بتعليم الأعداد الكثيرة التى تستقبلها كل عام.

وأكد عزت فى حوار لـ«الشروق»، أن الجامعة تعتمد وتسعى إلى تطوير عدد من برامجها لمواكبة سوق العمل، مشيرا إلى أن نحو 40% من الوظائف الموجودة حاليا ستختفى ويستبدل بعضها خلال السنوات العشر المقبلة، لافتا إلى أن الخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية جيدة جدا ولا غبار عليها.

وأعلن رئيس الجامعة أنه بدءا من العام المقبل سيتم نقل كلية الحاسبات والمعلومات بالكامل، وطلاب البرامج المميزة الخاصة والساعات المعتمدة من كليتى التجارة والحقوق إلى الفرع الجديد بالعبور، مشيرا إلى أن المصروفات الجامعية لن تتغير بسبب الافتتاحات الجديدة.

> فى البداية.. كيف تستطيع الجامعة تقديم خدمات للمجتمع فضلا عن العملية التعليمية؟

ــ جامعة عين شمس منذ إنشائها فى عام 1950، كان الغرض منها التعليم، ثم تطورت فيما بعد بإجراء أبحاث علمية، وفى السبعينيات أصبح لدنيا الجيل الثالث من الجامعات وهو جيل الخدمة المجتمعية، فجامعة عين شمس لديها كوادر علمية فى النواحى الاقتصادية والطبية وجوانب أخرى عديدة، وإذا لم تسخر تلك الطاقات فى الخدمة المجتمعية لم تستفد بكامل طاقة الجامعة، والحقيقة أن جامعة عين شمس هى جامعة بلا أسوار ومنفتحة على الجميع، تقدم كل خدماتها للمجتمع غالبا فى شكل استشارات فى مناحى كثيرة للحياة.

> ما مهام مركز دراسات أبحاث الحرير الذى افتتحته الجامعة منذ أيام؟

ــ العلاقات بين مصر والصين وطيدة منذ زمن كبير، وعقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبح هناك توجه لإجراء مشروعات وشراكات مع مصر، خصوصا بوجود دورها المحورى فى اقتصاديات طريق الحرير وأهمية قناة السويس، وهذه المشروعات تستلزم دراسات وجداول عمل، وسيقوم بها بالتأكيد خبراء جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الشعب فى الصين، وهى الجامعة الأولى هناك.

وبالنسبة لمركز دراسات أبحاث الحرير فهو يعكس توجه الجامعة بصورة عامة لإجراء شراكات خارج مصر، ولدينا توجه بعقد شراكات مع جامعات أمريكية وأوروبية وروسية لتبادل منح الدرجات العلمية بين الجانبين، ونحن منفتحون على الدول العربية، ونشرف أكاديميا على برامج دراسية فى دبى وعمان، فضلا عن تقديم مقررات الدراسية فى تلك البلاد العربية من خلال مبعوثينا.

> هل انتهت الجامعة من إنشاءات فرع العبور؟

ــ انتهينا من إنشاءات كثيرة فى الفرع الجديد، وارسينا لإحدى الشركات إنشاء كلية التجارة الجديدة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدءا من العام المقبل سيتم نقل كلية الحاسبات والمعلومات بالكامل إلى الفرع الجديد بالعبور، ونقل طلاب البرامج المميزة الخاصة والساعات المعتمدة من كليتى التجارة الحقوق، وبالتالى سيكون هناك ثلاث كليات، هى: «الحاسبات والتجارة والحقوق»، وهذا سيخفف الضغط على الحرم الجامعى المنقسم إلى جزئين فى موقعه الحالى بالدمرداش والعباسية.

> هل ستتغير المصروفات عقب الانتقال للفرع الجديد بالجامعة؟

ــ المصروفات لن تتغير وستظل ثابتة، وليس معنى ذلك أننا سننقل الطلاب لمبان جديدة بخدمات أفضل أن نرفع المصروفات.

> وماذا عن إجراءات الجامعة فى إنشاء فرعها بدبى؟

ــ المناقشات ما زالت موجودة بخصوص إنشاء فرع جامعة عين شمس بدبى، ولم تصل إدارة الجامعة والمسئولون بدبى إلى رؤية وصياغة واضحة، بسبب عدد من المناوشات، وما يتردد عن افتتاحه أو بدء الدراسة فيه خلال عامين أو ثلاثة «صعب».

> هل تم الاتفاق على مقترح وقيمة مكافأة تحسين أوضاع العاملين بالجامعات؟

ــ هناك مبلغ مقترح وهو 850 جنيها من قبل صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وخلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير ناقشنا كيفية توفير ذلك المبلغ المقترح، وتقدم الحضور بمقترحات لتحديد قيمة مكافأة بدل الجودة والتى كانت 10 آلاف جنيه، وكنت وقتها كأستاذ جامعة أتمنى أن تصرف تلك القيمة، ولكن المواءمة المالية لم تتحقق لصرف المكافأة.

مجلس الإدارة اقتراح طبقا للدراسات أن يتم جمع جزء من المبالغ المالية من قبل الجامعات والجزء الآخر من قبل وزارة المالية، ولكن «الله أعلم»، وحتى الآن هناك 7 أو 8 جامعات لم تورد النسبة الخاصة بها للصندوق، وعندما تورد الجامعات ككل سيتم حساب المبلغ بالصندوق ثم مخاطبة المالية باستكمال الدعم، وسندرس مع المالية منحنا الدعم بالكامل، ولا نعلم متى ستدعمنا المالية العام الحالى أم المقبل، وبناء على ما سبق من خطوات سنحدد هل سيتم صرف مكافأة تحسين أوضاع العاملين 850 جنيها أم أقل أو ربما أكثر.

> كيف تدعم الجامعة موازنتها بعيدا عن الدولة؟ وهل يمكن تحقيق اكتفاء ذاتى؟

ــ جامعة عين شمس تستلم موازنتها من الدولة، ويضاف عليهم من 20% إلى 25% من حسابتنا الخاصة، وتحقيق الاكتفاء الذى فى الجامعة «أمر صعب»، فى ظل الأعداد الكبيرة التى تقبلها الجامعة كل سنة، ونحن ملزمون اجتماعيا بتقديم الخدمات التعليمية لهم، ونعتمد على مصروفات البرامج الخاصة فى دعم برامج التعليم النمطية.

> هل ترى أن برامج الكليات الخاصة تصنع فوارق بين الطلاب وتقسمهم لطبقات؟

ــ هذا الكلام غير صحيح، البرامج الخاصة لا تحدث أى تمييز، وجودة التعليم مضمونة فى جميع أنواع وأنماط التعليم، والجامعة لا تتنازل عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأى طالب حفاظا على سمعتها الكبيرة، وترتيبها الدولى.

> ما الفرق بين مقررات البرامج الخاصة وبرامج الكليات النمطية؟

ــ الاختلاف بين البرامج يأتى من اختلاف الوظائف وتباين سوق العمل، وهناك 30% إلى 40% من الوظائف الموجودة فى سوق العمل ستختفى ويستبدل بعضها خلال الـ 10 سنوات المقبلة، لذلك توجب علينا خلق برامج جديدة تواكب سوق العمل، وتقدم له الجديد ليتمكن خريجو تلك البرامج الحصول على وظيفة.

> هل تسعى جامعة عين شمس الحصول على أى اعتماد دولى فى التعليم؟

ــ لا يوجد شىء اسمه اعتماد دولى، ونسعى إلى الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة التابعة لمجلس الوزراء، وهذا الاعتماد أفضل لنا، لأن الهيئة معتمدة دوليا، وبالتالى حصول الجامعة ككل على الاعتماد منها يعنى الاعتماد من المؤسسات التى اعتمدتها، ونحن مستعدون لتقديم أوراقنا للاعتماد.

> ما رأيك فى النقد الموجه لقانون المستشفيات الجامعية؟

ــ أعتقد أنه لا مشكلة فى القانون، وعلينا أن نسأل أنفسنا ببساطة ماذا يقدم قانون المستشفيات الجامعية، إنه ينظم العمل بين المستشفيات بطريقة واحدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتعظيم الاستفادة الموجودة فى الفترة الحالية، كما يتيح توحيد شراء المستشفيات المستلزمات الطبية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوقيع بروتوكولات تعظم من الاستفادة، وإن كانت هناك مشكلة فتتمثل فى أن معظم مهاجمى القانون لم يقرأوه.

> ما تقييمك للخدمة العلاجية التى تقدمها المستشفيات الجامعية؟

ــ الخدمة فى المستشفيات الجامعية قوية جدا ولا غبار عليها، وتعد تلك المستشفيات عصب الخدمة الطبية فى مصر، فهناك 110 مستشفيات جامعية بهم 40 ألف سرير علاجى قائم على خدمتهم 19 ألف أستاذ جامعى وعضو هيئة تدريس، يقدمون خدمة طبية لـ 30 مليون مصرى سنويا، وإجراء 55% من عمليات وجراحات المستوى الثالث، وهو أعلى مستوى عمليات فى مصر.

> كيف تتعامل الجامعة مع النتائج المتدنية ببعض الكليات؟

ــ النتائج المتدنية يتم مراجعتها قبل عرضها، وهناك لجان «الممتحين»، من ضمن وظائفها مراجعة منحنى النتيجة قبل فك سريتها وعرضها، وإذا وجد أن منحنى نتائج الامتحانات غير مطابق لمنحناه الطبيعى، تقوم اللجنة برفع المنحنى من خلال إجراء حساب عامل متوسط وضربه فى النتيجة لرفعها.