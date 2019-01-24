العاهل السعودي يوجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الرياض

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن رئيس الوزراء أجرى لقاءات مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، على رأسهم السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري .

وأضاف أن الشمري نقل دعود العاهل السعودي لرئيس الوزراء بزيارة الرياض، لافتا إلى أنه تم بحث التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة العراقية نحو إعمار البلاد وعموم المحافظات التي تضررت من الإرهاب .

بدورهم أكد السفراء دعم دولهم وحكوماتهم للحكومة العراقية والاستعداد التام للتعاون والتنسيق وتبادل المصالح وتلبية احتياجات العراق في عملية البناء والاعمار.