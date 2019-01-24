الشرطة تعتقل رئيس وزراء إسكتلندا السابق وتتهمه بالاعتداء على سيدتين

أعلنت الشرطة الأسكتلندية اليوم الخميس، اعتقال رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق أليكس ساموند اليوم الخميس، وتوجيه اتهامات له بالاعتداء والتحرش بسيدتين .

وأكد المتحدث باسم شرطة اسكتلندا، في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن الشرطة اعتقلت ساموند (البالغ 64 عامًا ) ووجهت إليه تهمًا بالتحرش ، كما أرسلت تقريرًا للمدعي العام المحلي في اسكتلندا.

وأوضحت الصحيفة أن ساموند خضع لتحقيقات حول إدعاء سيدتين بأنه اعتدى عليهما منذ عدة أعوام، ومن المتوقع أن يمثُل ساموند أمام المحكمة مساء اليوم ، إلا أن ساموند نفى هذه الإدعاءات نفيًا قاطعًا ووصف التحقيق الذي أجرته الحكومة الاسكتلندية بأنه "مثير للسخرية".

وكانت حكومة اسكتلندا قد أرسلت تقريرها النهائي للشرطة في شهر أغسطس من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين رئيسة وزراء اسكتلندا الحالية، نيكولا ستيرجن، وبين ساموند تدهورت بشكل كبير بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين.

يذكر أن ساموند كان رئيس الوزراء الاسكتلندي في الفترة بين عامي 2007 وحتى 2014، كما قاد حملة تدعو لاستقلال أسكتلندا في عام 2014.