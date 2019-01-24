منظمة حقوقية بتونس تحذر من عمليات صيد جائرة لحيوانات برية نادرة في الصحراء

دعت منظمة حقوقية في تونس، اليوم الخميس، إلى الايقاف العاجل لعمليات صيد حيوانات برية نادرة في الصحراء في الجنوب بعد تلقيها شكاوي عن وجود صيادين من دول خليجية في المنطقة.

ونقلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن شهود عيان قولهم إن قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع، تجوب المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر مسنودة بطائرة عمودية، تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.

ولم يتسن التأكد من هوية الصيادين من مصادر مستقلة لكن مثل هذه الشكاوي تتواتر بشأن توافد صيادين ينحدرون من دول خليجية إلى الصحراء لصيد الحيوانات.

وتعد هذه الحيوانات البرية نادرة في صحراء وبراري تونس وتحجر القوانين المحلية صيدها.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها موجه إلى السلطات :"لقد سبق أن نبهنا مصالحكم إلى ما يحدث من استباحة لحرمة الوطن، وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض في صحرائنا".

ونشرت المنظمة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لقافلة السيارات في منطقة صحراوية تتبعها طائرة عمودية.