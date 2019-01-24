رعاية أسر الشهداء والمصابين: قوائمنا تضم أسر 1116 شهيدا و7000 مصاب من المدنيين

قال اللواء محمد عبد المنعم، الأمين العام لمجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، إن المجلس يرعى الشهداء من المدنيين لأحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو والحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر، موضحًا أنه يحدث قوائم وبيانات الأسر بشكل مستمر.

وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن شهداء ومصابي العمليات الحربية الخاصة بالجيش والشرطة، تابعين لجهات خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية، لافتًا إلى رعاية المجلس لأسر نحو 1116 شهيدًا و7000 أسرة مصاب من المدنيين.

وأشار إلى تعويض أسرة الشهيد بـ100 ألف جنيه، ثم معاش 1500 جنيه، ويحصل المصاب بعد شفائه على 5 آلاف جنيه كتعويض مادي، بينما المصاب بنسبة عجز يحصل على 15 ألف جنيه، والمصاب بعجز كامل يحصل على 100 ألف جنيه.

وأوضح أن المجلس كانت فكرته من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باسم صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتم تغيير اسمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اسمه الحالي، وأصبح تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء.

وذكر أن المجلس يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويضم عضوية وزارات التخطيط والتعليم العالي والتضامن والإسكان والاستثمار، مشيرًا إلى تقديمه كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير المسكن المناسب، لأسر الشهداء والمصابين.