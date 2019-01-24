ضبط عاطل متهم بترويج العملات المقلدة في قليوب

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية -بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة- من ضبط عاطل يتخذ من مسكنة وكرا لممارسة ترويج العملات الورقية المصرية المقلدة بمدينة قليوب، وقد أُحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى معلومات بقيام عاطل بترويج العملات المزيفة على عملائه بمدينة قليوب، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة المعلومات والواقعة.

وعلى الفور تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج المدينة، وتم ضبط المتهم ويدعى "رمضان ع." وتبين أنه سبق اتهامه في 33 قضية متنوعة.

وبالتفتيش تم ضبط مبلغ نقدي وقدره "13.800" عملات ورقيه مصرية "فئة 200 جنيه، 10 جنيهات" مقلدة و2 هاتف محمول.