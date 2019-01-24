توقعات بوصول سعر خام نفط برنت إلى 75 دولارا بحلول 2020

توقع بنك باركليز البريطاني وصول سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية، إلى 70 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، مع تراجع المخزون العالمي من الخام، في مواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما يتوقع البنك ارتفاع السعر إلى 75 دولار للبرميل في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك، الذي أعده المحلل "ميشيل كوهين" القول إنه يبدو أن مخزون النفط العالمي سيظل خلال العام الحالي، أقل من متوسط مستواه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف التقرير أن قرار تجمع الدول المنتجة للنفط المعروف باسم "أوبك بلس" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتها روسيا على خفض إنتاجها بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية العام الحالي، سيحقق تأثيره ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتوقع التقرير استمرار تراجع صادرات النفط الإيراني بسبب تضييق نطاق الإعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يذكر أن سعر خام برنت حاليا يبلغ 61 دولارا للبرميل تقريبا.