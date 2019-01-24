البرلمان العراقي يقر مشروع موازنة عام 2019

صوت البرلمان العراقي بالإجماع في جلسة مسائية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 بحضور 278 نائبا.

وتجاوز مشروع الموازنة الذي ضم 87 مادة 105 تريليون دينار عراقي تم احتسابها على معدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا من النفط الخام بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان الشمالية، وعلى أساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد.

وأوضح مشروع الموازنة أن إجمالي العجز المخطط في تجاوز سقف 27 تريليون دينار يتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من الزيادات المتوقعة لأسعار النفط في السوق العالمية وأن حصة إقليم كردستان من الموازنة ستكون بمعدل 13 %.

ومن المنتظر أن يصادق الرئيس العراقي، برهم صالح، على مشروع الموازنة في وقت لاحق ومن ثم يتم نشرها في الصحيفة الرسمية لتدخل فيما بعد حيز التنفيذ.