رمضان صبحي يكشف سر احتفاله أمام المقاصة

أعرب رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر للمقاصة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، ومساهمته في هذا الفوز بتسجيل الهدف الثالث بمهارة كبيرة بكعب قدمه.

وتحدث رمضان عن احتفاله بالهدف، مشيراً إلى أنه حرص على الكشف عن صورة تجمع والدته وزوجته، حيث أكّد أنه أراد الاحتفال بالهدف معهما لأنهما الأقرب إلى قلبه.

أكّد رمضان صبحي، أن الأهلي يمر بفترة صعبة للغاية، ولكن الفترة القادمة ستكون أفضل كثيراً، وأن الأداء سيتحسن بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وأضاف قائلاً: “الأهلي كبير دائماً بأي لاعب وروح الفانلة الحمراء ليس مجرد كلام”، مشيراً إلى أنه يحاول دائماً بصفته أحد أبناء الأهلي أن ينقل هذه الروح للاعبين الجدد.

وأكّد رمضان صبحي، أن الأهلي كان يمر بظروف صعبة للغاية في الفترة الماضية بوجود العديد من الإصابات، مؤكداً أن رجوع اللاعبين المصابين تباعًا سيشكل فارقاً كبيراً في الفريق وفي الخيارات أمام الجهاز الفني، مشدداً على أن الأهلي دائماً بمَن حضر، وأن اللاعبين المتواجدين دائماً على قدر المسئولية.

ووجّه رمضان رسالة هامة لجماهير الأهلي، مؤكداً على أهمية دورهم في التواجد بشكل دائم خلف الفريق، للحفاظ على مسيرة ناجحة من حصد البطولات.