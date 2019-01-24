البرتغال تسعى لخفض جذري في واردات النفط بحلول عام 2050

أكد وزير البيئة البرتغالي جواو بيدرو ماتوس فريناندز، ضرورة إجراء خفض جذري في واردات النفط حتى يتم تنفيذ ما يسمى "محايدة الكربون" بحلول عام 2050.

ويعني مصطلح محايدة الكربون تحقيق المساواة بين عمليتين هما ما يضاف للغلاف الجوي من الكربون من نواتج استخدام الطاقة وما يتم استهلاكه من الكربون.

وقال الوزير البرتغالي أمام البرلمان، إنه لإنجاز هدف الحكومة المعلن لتحقيق محايدة الكربون يجب تقليل واردات النفط الخام من 70 مليون برميل سنويا حاليا إلى 10 ملايين برميل فقط.

وأكد فرنانديز، في جلسة استماع في البرلمان، أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لحياد الكربون، والتي تطرح حاليا للتشاور العام تستند إلى افتراض أنه من الممكن للبرتغال بحلول عام 2050 أن تنتج فقط الكثير من غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، والذي يمكن للغطاء النباتي في البلاد يمكن أن يمتصه.