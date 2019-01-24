محامي عائلة زوجة المستثمر النرويجي المفقودة يؤكد وصول رسالة من الخاطفين

قال سفين هولدن محامي عائلة زوجة توم هاجن، أحد أغنى أغنياء رجال الأعمال النرويجيين المفقودة اليوم الخميس، إن المشتبه في قيامهم باختطافها بعثوا برسالة الى أسرتها ، هي الأولى منذ اختفائها في أكتوبر الماضي.

وكانت آن إليزابيث فولكفيك هاجن /68 عاما/، اختفت من منزلها في لورينسكوج بمقاطعة أكيرشوس القريبة من أوسلو، في 31 من أكتوبر الماضي.

وقال المحامي هولدن للصحفيين إنه في "16 يناير الجاري، تلقت العائلة رسالة من الأشخاص الذين يدعون أنهم يحتجزون على آن هاجن".

وقبل أسبوع ، أعلنت الشرطة عن اختفائها، بعد أن أبقت الأمر طي الكتمان بسبب وجود رسالة تهديد تركت في منزل هاجن.

وقال هولدن: "نحن على يقين من أنهم أجروا اتصالا ، ونعتبره دليلاً على أن آن إليزابيث لا تزال على قيد الحياة ، لكننا نحتاج إلى التأكد من كونها لا تزال على قيد الحياة قبل أن نمضي قدمًا".

وأضاف المحامي، أن العائلة أرادت التواصل مع المرسل عبر وسائل اتصال "أفضل" ، مشيراً إلى محدودية قدرة الوسيلة الرقمية غير المعلنة التي استخدمت في إرسال الرسالة.

ورفض هولدن كشف محتوى الرسالة أو اللغة المستخدمة.