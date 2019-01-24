كشف الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، عن رأيه في أسباب سقوط نظام مبارك إبان ثورة 25 يناير، قائلًا إن خواء النظام يعتبر من أهم أسباب سقوطه.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يكن صلبًا من الداخل، معقبًا أن الحزب الوطني كان تجمعًا كبيرًا جدًا، ضم المثقفين والمهتمين وأصحاب المصالح وراغبي المستقبل، وفقًا لوصفه.

وتابع أن مثل هذا التجمع لم يكن جديدًا على نظام «مبارك» في مصر، بل تعود جذوره إلى تجمعات سلطوية أخرى مثل حزب الوفد ثم هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي خلال الأنظمة السابقة.

وعقب: «لذلك كان بيجيبوا أمين عام الحزب الوطني وزير مرتبط بمصالح الناس، لأن جزء كبير جدًا من هذا التجمع إنه تجمع مصالح، لكن عند اللزوم، تنفخ فيه يطير»، موضحًا أن هذا التجمع لم يكن له وجود في مواجهة 25 يناير.