مدرب أستراليا في حيرة قبل مواجهة الإمارات

يستعد منتخب أستراليا مواجهة نظيره الإماراتي غدا الجمعة، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة بتشكيلة كاملة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة بعدما تعززت صفوفه بعودة جناحه أندرو نابوت، الذي شفي من الإصابة.

ولن يغيب عن المنتخب الفائز بالنسخة الماضية للبطولة سوى لاعب خط الوسط الموقوف توم روجيتش.

ومازال جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي، في حيرة قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة، حيث أشار إلى أنه سيكشف عنها صباح الغد.

وقال أرنولد ،في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس "عادة ما أعلن عن تشكيلة الفريق في ليلة المباراة أو بعد انتهاء آخر حصة تدريبية، لكنني قررت ألا أقوم بذلك في اللقاء القادم من أجل التأكد من جاهزية جميع اللاعبين".

وواصل منتخب استراليا حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب على نظيره الازوبكي بركلات الترجيح في دور الستة عشر يوم الاثنين الماضي، حيث يسعى أرنولد لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبيه لتجنب الشعور بالإرهاق.

أشار مدرب منتخب استراليا "لعبنا منذ ثلاثة أيام فقط وأريد رؤية تدريبات اللاعبين اليوم ومدى استعداداتهم للمباراة، أرغب في الاطمئنان على جاهزيتهم من الناحية الذهنية، وسوف أتخذ القرار بشأن التشكيل صباح الغد".

ورغم فوز استراليا باللقب حينما استضافت البطولة على ملاعبها قبل أربعة أعوام، لكن أرنولد يرى أن تلك ميزة اللعب في الديار ليست دائما ضمانا للنجاح.

وشدد أرنولد "يمكن أن يكون ذلك عاملا مساعدا أو أنها تتسبب في أمور معاكسة ،وتضع الكثير من الضغوط على لاعبي المنتخب صاحب الأرض".

وتابع "هذا ليس له علاقة بنا. كل ما يمكننا القيام به هو إعداد أنفسنا بشكل صحيح وأن نكون جاهزين للمواجهة".