السفير الكندي بالقاهرة: ترحيب المصريين يشعرني بأنني في موطني

قال السفير الكندي في القاهرة، جيس داتون، إنه يلقى الكثير من الترحيب الحار من المصريين منذ مجيئه إلى مصر، متابعًا: «أشعر كثيرًا بأنني في موطني، وأعتقد أن المصريين يحملون الكثير من مشاعر الحب للكنديين، ويحبون كندا، وهو أمر أقدره كثيرًا».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الأربعاء، تعليقًا على برنامج femparl لدعم نائبات البرلمان في العالم العربي، والذي من المقرر أن ينعقد في مصر في الفترة من 3-7 فبراير، أن البرنامج يأتي في إطار استهداف السياسة الخارجية للحكومة الكندية لدعم السيدات.

واستطرد أن البرنامج يعتمد بشكل أكبر على مناقشات العديد من الموضوعات المتعلقة بدعم وتمكين المرأة مثل الشراكة مع المجتمع المدني وكيفية استغلال المشروعات الاقتصادية في هذا الإطار.

وتابع: «ما نقوم به في هذا البرنامج هو دعم الأولويات المتعلقة بالمرأة من أجل تمكينها، والتأكد من أن القيادات النسائية لديهن المهارات اللازمة للدعوة نحو القضايا المهمة للنساء»، مشيرًا إلى أهمية أن تلعب المرأة دورًا فاعلًا في المجتمع المصري، وهو ما يتفق مع سياسات الحكومة المصرية.