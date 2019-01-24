قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن خبراء الهيئة وعلماء الطقس في مصر يعكفون حاليًا على دراسة وصف مناخ مصر، لمعرفة مدى التغير الذي شهده، والتأكد من استمرار صحة مقولة «حار جاف صيفًا، معتدل ممطر شتاءً».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أنه يتم دراسة مناخ مصر على مدار الـ50 عامًا الأخيرة، لوضح الوصف الجديد الخاص به، موضحًا أن النتيجة النهائية للدراسة ستعلن نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم تسليم الوصف الجديد بعد معرفة ما إذا كان قد حدث تغير أما لا، لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لإدراجه في المناهج الدراسية، مبينًا أن الهيئة تربطها بروتكول مع وزراتي التعليم والتعليم العالي.