الداخلية النمساوية: ترسيخ القانون وتحقيق السلام والأمن يتطلب إجراءات صارمة

قال وزير داخلية النمسا "هيربرت كيكل" إن ترسيخ حكم القانون وتحقيق السلام والأمن يتطلب من الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات صارمة.

وأضاف "كيكل"، في بيان اليوم الخميس، أنه من بين 80 جريمة قتل وقعت في العام الماضي، كان هناك 38 أجنبيًا متهمًا في تلك الجرائم منهم 10 لاجئين، كما كان هناك 834 متهمًا في قضية اغتصاب منهم 381 أجنبيًا و103 طلاب لجوء.

وشدد على ضرورة احترام سلطة القانون، مشيرا الى أن أكبر مشكلة لنظام حكم القانون تنشأ عندما يرفض الناس فهم النظام والاعتراف به، مؤكدا ضرورة التزام وزارة الداخلية الكامل بفرض سيادة القانون.

وأوضح أن حق اللجوء يعد مجرد حماية مؤقتة، لذلك يجب أن نراجع ظروف اللاجئين بانتظام؛ للتأكد من أن الظروف ذاتها التي دفعتهم لمغادرة أوطانهم لازالت قائمة.. مشيرا إلى أنه إذا تغيرت الظروف وعاد الاستقرار للدولة القادم منها اللاجئين، يجب إعادتهم على الفور الى بلادهم مرة أخرى.