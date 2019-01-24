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إشبيلية يستغل غياب ميسي ويهزم برشلونة بثنائية في كأس الملك

الشروق
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 1:15 ص | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 1:19 ص

نجح إشبيلية في تحقيق الفوز على برشلونة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رامون سانشيز، قي ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهد اللقاء غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعدما استبعده إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني من قائمة المباراة، وذلك من أجل إراحته.

وافتتح بابلو سارابيا أهداف اللقاء لصالح إشبيلية في الدقيقة 58، قبل أن يضيف زميله وسام بن يدر الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 76.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل، حيث سيحتاج الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.


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