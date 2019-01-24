زعيم المعارضة الفنزويلية يطالب البعثات الدبلوماسية بالبقاء في البلاد

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن تنصيب نفسه رئيسًا مؤقتًا أمس الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

وقال جوايدو، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية بصفته رئيس البلاد وبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إنه "بموجب هذه الوثيقة، والصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور، أبلغ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم المعتمدين في فنزويلا، بأن دولة فنزويلا ترغب في الحفاظ على حضوركم الدبلوماسي في بلدنا".

وأضاف "أحثكم على تجاهل أي أمر أو تصرف يتعارض مع الغرض الراسخ من القوة الشرعية لفنزويلا، التي بموجب دستورها، يمكن للبعثات الدبلوماسية ورؤساء البعثات وجميع أفرادها، أن يواصلوا العمل في فنزويلا بشكل طبيعي"، مشدداً على "احترام جميع الحصانات والامتيازات".

وشدد جوايدو على أن "أي تصرف مخالف يمكن أن ينبثق من أشخاص أو كيانات، بسبب طبيعتهم الاستغلالية، سيفتقر إلى الصحة".

وكتب في تغريدته المرفقه بالبيان: " لجميع السفارات الموجودة في فنزويلا، بمسؤولية أقول لكم إننا دولة ذات سيادة وسنواصل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع جميع دول العالم، نبقى ثابتين في استعادة النظام الدستوري".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان خوان جوايدو قد أعلن، في وقت سابق، أمام حشد من آلاف المؤيدين، تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد، واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجوايدو ودعا دول أمريكا الجنوبية إلى الاعتراف به أيضا.

ومن جانبه، أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرارا، في وقت سابق أمس، بطرد الدبلوماسيين الأميركيين من البلاد وأمهلهم 72 ساعة للخروج من البلاد.