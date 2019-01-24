أظهرت البيانات الحكومية الصادرة -اليوم الخميس- تراجع معدل نمو اقتصاد الفلبين خلال العام الماضي إلى 6.2% وهو أقل معدل نمو له منذ 3 سنوات في ظل تراجع أداء قطاعي التصنيع والزراعة.

وانخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفلبيني خلال العام الماضي عن معدل 6.7% المسجل في عام 2017 في حين كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في العام الماضي يتراوح بين 6.5% و6.9% من إجمالي الناتج المحلي، وكان معدل النمو خلال العام الماضي الأقل منذ 2015 عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نموا بمعدل 5.8%.

وقال "إرنستو بيرنيا" وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي في الفلبين، في مؤتمر صحفي، إنه رغم تراجع معدل النمو "فإن هذه النهاية القوية للعام تعزز مكانة الفلبين كواحدة من أسرع الاقتصادات نمو في آسيا".

وأضاف الوزير أن معدل نمو الاقتصاد الفلبيني خلال العام الماضي هو الرابع بعد في آسيا بعد الهند وفيتنام والصين، قائلا: "منذ الربع الأول وحتى الربع الثالث من 2018 ونحن نتفوق على إندونيسيا وتايلاند من حيث الأداء الاقتصادي".

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الأخير من العام الماضي 6.1% بحسب هيئة الإحصاء الفلبينية.

وكانت الصناعة هي المحرك الأساسي للنمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي عندما سجلت نموا بمعدل 6.9% مدعومة بالأداء القوي لقطاع التشييد.

وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن قطاع الصناعات التحويلية هو أحد القطاعات المثيرة للقلق حيث لم يزد معدل نموه عن 3.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 7.9% خلال الفترة نفسها من 2017.

وأرجع الوزير انخفاض معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى "ضعف ثقة الشركات والغموض المحيط بالسياسات مع ضعف الطلب على الصادرات في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي".

وسجل قطاع الزراعة انكماشا بمعدل 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل نمو بمعدل 4% في العام السابق.

وتستهدف الحكومة الفلبينية نموا يتراوح بين 7% و8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

