5 قتلى في إطلاق نار داخل بنك شرق الولايات المتحدة

قالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، أمس الأربعاء، في إطلاق نار داخل بنك في بلدة صغيرة بوسط فلوريدا.

وقال كارل هوجلوند قائد شرطة بلدة سيبرينج في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به زيفين زافير، 21 عاما، دخل إلى بنك "صن تراست"، في البلدة التي تبعد نحو 152 كيلومترا جنوبي أورلاندو، بعد الساعة 12:30 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وشرع في إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن زافير اتصل بالشرطة وقال إنه أطلق النار داخل البنك، وقالت الشرطة إنه بعد فشل محاولات لإقناعه بمغادرة البنك، دخلت فرقة من القوات الخاصة إلى المبنى وواصلت التحدث مع المسلح إلى أن استسلم بعد ذلك.

ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا، ولم يتضح إن كانت هناك إصابات أخرى في البنك.