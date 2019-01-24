محامو الأسرى الفلسطينيين يعلقون العمل بمحكمة «عوفر» الإسرائيلية

علق محامو الأسرى الفلسطينيين،اليوم الخميس، العمل بمحكمة "عوفر" العسكرية، رفضا للمضايقات التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرضها عليهم.

وقال نادي الأسير، إنه تم منع المحامين من إدخال هواتفهم المحمولة إلى حيز وقاعات المحكمة،الأمر الذي لم يكن قائما قبل ذلك.

وأكد نادي الأسير أن إجراءات التضييق من قبل إدارة معتقلات الاحتلال على المحامين المدافعين عن الأسرى، تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، سواء خلال أداء عملهم داخل المحاكم أو خلال زيارتهم للأسرى.

وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه المضايقات على المحامين، تتزامن مع الهجمة الشرسة على الأسرى في العديد من السجون، والتي كان أعنفها التفرد الوحشي بأسرى معتقل "عوفر" بداية الأسبوع الحالي، كما أن هناك مضايقات على محاميي الزيارات، تتمثل بتقييدها من حيث الوقت وعدد الأسرى الذين يتم زيارتهم .