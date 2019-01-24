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بالصور..حل ألماني لـ«السكن الاقتصادي» في لندن : تحويل قصر الملكة لفندق

هاجر فؤاد :
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 4:22 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 4:22 م

توصلت شركة الهندسة المعمارية الألمانية (Opposite Office)، لحل مشكلة السكن الاقتصادي في لندن، عن طريق إعادة تصميم قصر الملكة إليزابيث باكنغهام الذي تم افتتاحه عام 1703، لتحويله إلى فندق، حسب ما ذكر مترو.

وتعتقد الشركة أن إعادة تصميمها لمنزل الملكة سيوفر ترتيبات معيشية 50 ألف شخص من سكان لندن.
وتم تصميم فندق بالاس بأسعار معقولة، حيث يقوم بتصاميم 775 غرفة التي تشكل حاليًا القصر.
فيحتوي القصر على غرف نوم فردية والمزدوجة على مدخل إلى غرف المعيشة المشتركة ومناطق تناول الطعام، وسيتم توصيل الشقق داخل القصر بواسطة ثمانية سلالم.
وتضمنت الفكرة لجانب سلبي، وهو الضغط على عدد كبير من السكان في مكان واحد ، وعدم تضمين التصميمات لممرات.


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