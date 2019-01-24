حل الجهازين الفني والإداري لمنتخب البحرين بعد الخروج من أمم آسيا

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ، إقالة الجهاز الفني لمنتخب البحرين الأول بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب وكذلك الجهاز الإداري.

ونقلت وكالة أنباء البحرين(بنا) عن آل خليفة قوله إن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للفريق في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، والتي ودعها الفريق من دور الستة عشر بالخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وأضاف آل خليفة أن هناك دراسة شاملة وفق أعلى المعايير لمشاركة المنتخب البحريني الأول في كأس آسيا، وسيكون اتحاد الكرة حريصا على إخراج كافة الجوانب الإيجابية والسلبية من هذه المشاركة.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة البحريني أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الأول سيعلن عنها الاتحاد خلال الفترة القادمة، مقدما شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.