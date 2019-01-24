ترامب يؤجل خطابه في الكونجرس إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، أنه يريد الانتظار حتى انتهاء الاغلاق الحكومي كي يلقي خطابه التقليدي عن حال الاتحاد.

ويأتي قرار ترامب بينما يصوت الجمهوريون والديمقراطيون، اليوم الخميس، في مجلس الشيوخ الأمريكي، على نصين متنافسين لمحاولة الخروج من شلل عدد من الإدارات الفيدرالية.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: "مع استمرار الإغلاق، طلبت مني نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد ووافقت"، مضيفا: "بعد ذلك غيرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعدا لاحقا، هذا من صلاحياتها، سألقي الخطاب عن حال الاتحاد عندما ينتهي الإغلاق الحكومي".

وأكد ترامب أيضا أنه لا يبحث عن بديل لمكان الخطاب لأن "ليس هناك شيء يضاهي مجلس النواب في التقاليد والأهمية"، مؤكدا أنه يتطلع إلى إلقاء خطاب "عظيم" في "المستقبل القريب".

وتقليديا يلقي الرئيس الأمريكي خطابه السنوي عن حال الاتحاد، الذي كان يفترض أن يجري الثلاثاء المقبل، قبل الدورة المشتركة للكونجرس (بمجلسيه الشيوخ والنواب)، في قاعة مجلس النواب.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة سابقة: "من المحزن جدا لبلدنا ألا يتم إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد في موعده حسب برنامجه، والأهم في المكان المخصص له"، وذلك ردا على بيلوسي التي كانت طلبت من الرئيس الأمريكي إعادة النظر في موعد إلقاء الخطاب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.

لكن بيلوسي التي باتت تقود المعارضة الديمقراطية لترامب في الكونجرس، أبلغت الرئيس أن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بإلقاء الخطاب في قاعته لذلك اضطر ترامب للتراجع.