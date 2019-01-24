علق الفنان أحمد رزق، مشاركته في الفيلم السينمائي «يجعله عامر» إنتاج 2017، قائلًا إنه وافق على تقديم هذا العمل ليغازل به شباك التذاكر بلغة من يجيدون ذلك، بحسب تعبيره.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، أن الفترة التي وافق على الفيلم خلاها لم يكن فيها منتعشًا فنيًا لذلك قرر خوض التجربة، معقبًا: «كان يهمني جدًا أعمل فيلم يجيب إيرادات».

وتابع أنه فوجئ باستقبال الجمهور أداءه للفيلم بعكس الشكل الذي كان يرجوه، موضحًا: «اكتشفت أن هذه النوعية من الأفلام لا تناسب ذوق جمهوري وذلك بالرغم من نجاح الفن ماديًا».

وعرض فيلم «يجعله عامر» في 2017، وهو من بطولة أحمد رزق، بوسي، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمود الليثي، هياتم، تامر شلتوت، علاء مرسي، نرمين ماهر، وتأليف سيد السبكي، وإخراج شادي علي، وإنتاج أحمد السبكي.