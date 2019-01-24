أسطورة ليفربول : صلاح ليس غطاسًا

دافع أيان راش أسطورة ليفربول السابق، عن محمد صلاح نجم المنتخب الأول وجناح الريدز، بعد اتهامه خلال الفترة الأخيرة بأنه يتحايل للحصول على ركلة جزاء، وقد وصفه البعض "بالغطاس".

وقال راش في تصريحات لموقع ليفربول إيكو : "صلاح ليس غطاسًا، إنه لاعب محترف ولا يتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، والحقيقة هى أن المدافعين يصابوا بالذعر ويخافون منه".

وأضاف:" صلاح بالفترة الماضية تعرض لنقد غير عادل، والتركيز معه يجب أن يكون على تألقه خلال الموسم الحالي، وهو في طريقه للحفاظ على الحذاء الذهبي مرة أخرى".

وتحدث راش عن الموسم الماضي الرائع الذي قدمه جناح الريدز وقال:" صلاح كان لا يصدق في الموسم الماضي، وبالنسبة لي كان أفضل لاعب في العالم".

وتعرض صلاح في الفترة الماضية لانتقادات من قبل بعض النقاد والمحللين واتهموه بمحاولة خداع الحكام في لقاءات البريميرليج من أجل احتساب ركلات جزاء لصالحه.

يذكر أن صلاح قد نجح هذا الموسم في الحصول على 4 ركلات جزاء، وقام بتسديد ثلاث ركلات ناجحة.