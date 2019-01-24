مستشار الأمن القومي الأمريكي: «ترامب» يسعى لقطع مصادر الدخل عن النظام الفنزويلي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لقطع مصادر الدخل عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس.

وأعلن أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد، أمام حشدًا كبيرًا من المحتجين على الرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

وكان «مادورو» قد أدى اليمين الدستورية، قبل أيام، لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025، وذلك بعد انتخابات جرت في مايو الماضي، وسط رفض واسع لنتائجها محليًا ودوليًا.