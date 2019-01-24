أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، نفسه رئيسا للبلاد أمس الأربعاء، أمام بعض مؤيديه، منقلبًا على الرئيس الحالي نيكولاس مادورو؟

يأتي انقلاب رئيس البرلمان، وزعيم المعارضة، خوان جوايدو، بعد 6 أعوام من الجدل الدائر بين المعارضة والرئيس الفنزويلي نيكولاس مارودو، وسط انقسام داخلي، وتباين في المواقف الدولية الخارجية، الشروق تستعرض في السطور التالية بعض ملامح الصراع الدائر بين مادورو والمعارضة منذ توليه السلطة في أبريل 2013.

الرئيس و المعارضة...

تشهد فنزويلا ركودا اقتصاديًا حادًا منذ عام 2014، تسبب في تضخم خرج عن السيطرة ونقص حاد في السلع الأساسية، وهي الأزمة التي يلقي مادورو باللوم فيها على خصومه الذين يشنون عليه "حربا اقتصادية كأمريكا وكولومبيا، إذ يتهمهم بـ"الوقوف وراء أعمال العنف في البلاد، كما يصف معارضيه بـ"عملاء الامبريالية" فيما يصفه معارضوه بـ"الديكتاتور الذي خرب اقتصاد البلاد" .

توترات سياسية وتدخل الفاتيكان

وتشهد فنزويلا منذ تولي مادورو السلطة، توترات بين إدارته وبين المعارضة التي لا تعترف به، وخلال 5 سنوات أمضاها مادورو في الحكم شهدت البلاد زخما سياسيًا، بالإضافة إلى 4 محاولات للانقلاب عليه، ومع انتهاء العام 2014 هدأت الأمور بشكل نسبي، لتشتعل مرة أخرى مع إندلاع أزمة الدستور عام2017 بحسب فرانس برس.

المعارضة تسيطر على البرلمان

تمكنت المعارضة من السيطرةعلى البرلمان في الثلث الأول من ولاية مادورو الأولى، لكن تعرض حكمه لمحاولتي إنقلاب فاشلتين مارس 2014 وأغسطس 2016، أججت التوترات بينه وبين المعارضة من جديد.

"أزمةالدستور تشعل نار الانقسام"

قرر مادورو تقييد المعارضة، التي اتهمها بالتعاون مع أمريكا لعزله، وفي 29 مارس 2017 سحبت المحكمة العليا بالبلاد الصلاحيات التشريعية من "الجمعية الوطنية"، ومنحتها للرئيس عبر حكم قضائي؛ الأمر الذي أجج غضب معارضيه الذين اعتبروه منقلبًا على الدستور، ومن ثم دعو للاحتجاج ضده من جديد لتشهد البلاد موجة تظاهرات عارمة استمرت طوال العام2017، صحبها موجة اعتقالات، لتنقسم البلاد بعد ذلك بينه وبين المعارضة.

عداء بينه وبين البرلمان المعارض

انتخبت نيكولاس مادورورئيسًا لفنزويلا خلفًا لهوجو تشافيز في 14 أبريل2013، وأعيد انتخابه، في 20 مايو 2018، لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات.

10 يناير.. جدال حول اليمين الدستورية

بعد تنصيب مادورو رسمياً 10 يناير الجاري أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا الموالية له، وليس أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بحسب روسيا اليوم.

15يناير.. البرلمان يلوح بالانقلاب

أثار تجاهل الرئيس نيكولاس مادورو غضب البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، برئاسة خوان جوايدو؛ فأعلن في جلسته المنعقدة في 15 يناير الجاري، عدم اعترافه بتولي مارودو ولاية جديدة اعتبارًا من 10 يناير، ووصف مادورو بـ"مغتصب السلطة"، ثم أعلن رئيس البرلمان، خوانجوايدو استعداداه لتولي فترة انتقالية، ودعا إلى تنظيم تظاهرات من جديد بحسب وكالة روسيا اليوم

21 يناير انقلاب عسكري في العاصمة

تداولت مواقع التواصل المحلية بفنزويلا، في 21 يناير، مقطع فيديو يُظهر شخصاً يُدعى أرماندو فيجيروا، يعلن انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو، ويحثّ الفنزويليين على النزول إلى الشوارع دعماً للمعارضة، داعياً إلى "حماية الدستور وإعلان العصيان على حكومة مادورو".

وبعد ساعات أعلن الجيش الفنزويلي، عبر بيان ألقاه وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو، إحباط الانقلاب والقبض علي 27 عسكري سيطرواعلى ثكنة"كوتيزا" في العاصمة كاراكاس.

كما قامت الشرطة بتفريق المحتجين الذين خرجو للتظاهر داعمين المتمردين بحسب وكالة فرانس بريس.

دعوات متبادلة للتظاهر

وفي هذا السياق، أطلقت كل من السلطات الفنزويلية والمعارضة دعوات لأنصارهما للتظاهر يوم 23 يناير، إذ دعا رئيس الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو، ديوسدادو كابيليو أنصار الرئيس للتظاهر لردع من أسماهم بـ"اتباع الامبريالية."

كما دعا نائب رئيس البرلمان المعارض ستالين جونزاليز مؤيدي المعارضة للتظاهر أيضا في اليوم ذاته، وأعرب رئيس البرلمان خوان جوايدو عن رغبته في لقاء مؤيدي مادورو والتواصل معهم، حسبما أوردته وكالة فرانس برس اليوم

"جوايدو" ينصب نفسه رئيسًا وسط تظاهرات

أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، وأحد أبرز زعماء المعارضة، نفسه رئيسا للبلاد أمس الأربعاء23 يناير، منقلبًا على الرئيس الحالي نيكولاس مارودو، وسط مؤيديه الذين خرجوا للتظاهر تلبية لدعوات أطلقتها المعارضة منذ15 يناير الجاري.

انقسام خارجي

أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب تأيده لرئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان جوايدو، بعد ساعات من إعلانه نفسه رئيسًا للبلاد، فيما أعلنت روسيا، اليوم، تمسكها بنيكولاس مادورو "رئيسا شرعيا" لفنزويلا، محذرة الولايات المتحدة، مما أسمته"السيناريو الكارثي" المتمثل بـ"التدخل العسكري في فنزويلا" بحسب سكاي نيوز.

دعوات للتظاهر يوم 23 يناير

وفي هذا السياق، أطلقت كل من السلطات الفنزويلية والمعارضة دعوات لأنصارهما للتظاهر يوم 23 يناير الجاري، إذ دعا رئيس الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو، ديوسدادو كابيليو أنصار الرئيس للتظاهر لردع من أسماهم بـ"اتباع الامبريالية"

كما دعا نائب رئيس البرلمان المعارض ستالين جونزاليز مؤيدي المعارضة للتظاهر أيضا في اليوم ذاته، وأعرب رئيس البرلمان خوان جوايدو عن رغبته في لقاء مؤيدي مادورو والتواصل معهم، حسبما أوردته وكالة فرانس برس اليوم.

اتهامات متبادلة

ويتهم مادورو معارضيه بأنهم"يسعون للانقلاب عليه بتشجيع من الحكومة الأميركية التي ترغب في السيطرة على احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط" بحسب سكاي نيوز

فيما يتهمه المعارضين بأنه"ديكتاتور أجهز على الاقتصاد الفنزويلي" وتحاول كسب تأييد دولي، لإذ ا تعترف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما بفترة مادورو الرئاسية الثانية يفترض أن تستمر حتى 2025 بحسما أوردته روسيا اليوم ووكالات.