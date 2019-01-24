وفاة الممثلة التركية الشهيرة ايسن جرودا عن 74 عاما

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توفيت الممثلة التركية الشهيرة ايسن جرودا أمس الأربعاء، عن عمر 74 عاما.

وتألقت النجمة التركية بشكل رئيسي في أدوار الكوميديا، العديد منها بين كلاسيكيات السينما التركية.

وغرد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن جرودا "تركت علامة دائمة في ذاكرتنا".

وحصلت جرودا على العديد من الجوائز الوطنية المرموقة.

وشارك وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد أرسوي، بتعازيه في وفاة النجمة على موقع توتير، واصفا النجمة التركية بأنها "فنانة عظيمة من المسرح والسينما التركية".

وقال حفيدها أمري جرودا ،في بيان مصور بشأن وفاتها "لقد اختفت أمنا جميعا. لقد علمت الحب والانسانية والعديد من الأعمال الطيبة لأجيال".

وخاضت جرودا حربا مع سرطان البنكرياس وكانت في العناية المركزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مستشفى في اسطنبول حيث لفظت انفاسها الأخيرة.