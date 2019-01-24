موناكو يوقف هنري عن العمل ويعين مديرا فنيا مؤقتا للفريق

أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم إيقاف تييري هنري مدرب الفريق عن ممارسة مهامه، لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

ونشر النادي بيانا عبر موقع الرسمي يفيد بإيقاف هنري عن عمله مع الفريق الأول بالإمارة الفرنسية، بدءًا من اليوم في انتظار القرار النهائي الذي يخصه، فيما تم اسناد المهمة بشكل مؤقت للفرنسي فرانكو باسي.

وتولى هنري مهمة موناكو خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم في أكتوبر من العام الماضي بسبب سوء النتائج، ولكن فشل هنري في تحسين أداء الفريق سواء محليًا أو أوروبيًا ليتم تعليق عمله من قبل مسؤولي موناكو.

ويحتل موناكو المركز الـ19 برصيد 15 نقطة من 3 فوز، 6 تعادلات و12 هزيمة.