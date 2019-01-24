مجموعة ليما تتعهد بدعم جوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

تعهدت 11 دولة أمريكية أعضاء في مجموعة ليما، التي تم تشكيلها عام 2017 لإيجاد حل للأزمة الفنزويلية، أمس الأربعاء، بتقديم "الدعم الكامل" لخوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا "الذي تولى الآن (المسؤولية) رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وجاء في بيان وقعته الأرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس وبنما وباراجواي وبيرو أن الدول الـ11 اتخذت القرار "أمام عدم شرعية نظام نيكولاس مادورو".

واعترفت دول عدة بالفعل بجوايدو رئيسا جديدا لفنزويلا.

ولم توقع المكسيك وسانت لوسيا، وهما أيضا ضمن مجموعة ليما، على البيان. وذكر المتحدث باسم الحكومة المكسيكية، خيسوس راميريز كويفاس، في تغريدة عبر تويتر أن المكسيك "تقيم الموقف في فنزويلا، حتى الآن لا تغيير في العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدولة ولا حكومتها".

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عقب محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن بأن الاتحاد الأوروبي سيصدر بيانا اليوم الخميس، بشأن الصراع على السلطة في فنزويلا.