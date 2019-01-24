كاتدرائية سانت بول تضع 800 شنطة على سلالم المدخل لتنبيه الأطفال بخطر المياه الملوثة

في خطوة لجذب الانتباه والتنبيه لخطورة أزمة تشهدها عدد من دول العالم، وضعت كاتدرائية سانت بول، 800 حقيبة ظهر على السلالم الخاصة بها؛ للإشارة للأطفال الذين يموتون كل يوم بسبب المياه غير الصالحة التي تُستخدم.

واعتبرت الكاتدرائية، أن سلالم المدخل تمثل عدد من الساعات، ووضعت على كل درجة سلم 33 شنطة، في إشارة لعدد الأطفال الذين يموتون كل ساعة، حسبما ذكرت منظمة Wateraid الخيرية.

وحسب موقع "مترو البريطاني"، زُينت الحقائب بأسماء الأطفال الذين ماتوا بسبب أمراض الإسهال، مثل آرينا التي يبلغ عمرها 9 أشهر من مدغشقر، وجنيفر البالغة من العمر 5 سنوات من زامبيا.

وفقدت عائلة من سيراليون، طفلين بعد أن شرب المياه القذرة من نبع طبيعي، وقالت أسرة الطفلين: "أدركنا بعد موتهم أن الماء ليس جيدًا للشرب، نطلع إلى المستقبل ونتمنى ألا تحدث مثل هذه الأشياء مرة أخرى".

وفي السياق نفسه طلب الممثل دوجراي سكوت، من الجمهور البريطاني تقديم الدعم إلى المؤسسة الخيرية الدولية للمساعدة في جمع 1.5 مليون جنيه إسترليني للحصول على مياه نظيفة ومراحيض جيدة ونظافة جيدة لأكثر من 20 مركزًا صحيًا في جميع أنحاء العالم، الحملة تحت اسم "التأثير المائي".

وأضاف سكوت أن "خطوة كاتدرائية سانت بول هي تذكير صارخ للأعداد الهائلة من الأطفال الصغار الذين لن يعيشوا طويلاً بما يكفي، لأنهم يفتقرون إلى شيء أساسي مثل المياه النظيفة".

فيما علق ماركوس ميسن مدير جمع التبرعات والاتصالات في WaterAid، قائلا: "في كل يوم يموت ما يقرب من 800 طفل دون سن الخامسة بسبب حرمانهم من الحصول على المياه النظيفة والمراحيض اللائقة".

وذكر أن عددا كبيرا من الأطفال سيغيب عن المدرسة؛ نتيجة شرب مياه متسخة.