استطلاع: قضايا الهجرة والاندماج تقسم المجتمع الألماني

أظهر استطلاع للرأي أن المجتمع الألماني منقسم بشأن قضايا الاندماج والهجرة.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أعده معهد أبحاث النزاع والعنف التابع لجامعة بيلِفِلد وأعلنت نتيجته اليوم الخميس في برلين أن المجتمع الألماني لم يشهد مثل هذا الانقسام بهذا الشأن منذ عام 2016.

استطلع معدو الاستطلاع أكثر من ألفي بالغ من الألمان الذين ليست لهم أصول أجنبية.

وكان على المستطلعة آراؤهم أن يبدوا رأيهم في عبارة: "يعجبني أن يختار مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين ألمانيا وطنا جديدا لهم".

أجاب 9ر30% من المشاركين في الاستطلاع بـ "هذا صحيح" في حين اعترض 6ر30% منهم على هذه العبارة.

ولم يأخذ معدو الاستطلاع الإجابات المتحفظة في الاعتبار.

وتبين من خلال الاستطلاع تزايد عدد الألمان الذين لهم موقف إيجابي من الهجرة، مقارنة بما كان عليه قبل عامين، حيث بلغت نسبة الألمان الذين تبنوا هذه المقولة آنذاك 5ر27% ممن شملهم الاستطلاع، و وصفها 5ر37% منهم بأنها غير صحيحة.

كما يبين الاستطلاع أيضا أن هناك تراجعا في إشارة الألمان للهوية الألمانية، حيث كان أكثر من 60% من الألمان يؤكدون خلال استطلاعات مشابهة في الفترة من 2014 2016 "ضرورة إحياء قيمنا"، في حين أن نصف المستطلعة آراؤهم فقط هم الذين أكدوا رغبتهم في ذلك في الاستطلاع الذي أجري عام 2018.