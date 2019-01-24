البابا يهاجم الفساد خلال مشاركته في مؤتمر الشباب الكاثوليكي ببنما

طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في مستهل رحلة إلى بنما، قيادة البلاد بأن تنأى بنفسها عن الفساد.

وقال البابا، اليوم الخميس خلال حفل استقبال أقيم له بوزارة الخارجية في بنما سيتي، إن الأجيال الشابة تطالب الكبار "بل تطالب الجميع بأن يمنحوهم نصيبا في قيادة الحياة العامة"، بحيث يعيشون حياة تتوافق مع كرامة واستقلالية أعمالهم.

وشارك في حفل الاستقبال رئيس الدولة خوان كارلوس فاريلا والسلك الدبلوماسي وممثلون عن المجتمع المدني.

وأضاف البابا القول: "المطلوب هو تشكيل حياة تتسم بأن العمل العام يقوم على خدمة الأمانة والعدالة، ويكون معارضا لكل شكل من أشكال الفساد".

وصل البابا، وهو من أصول أرجنتينية، إلى بنما سيتي للمشاركة في المؤتمر الدولي لشباب الكنيسة الكاثوليكية.

وتضمنت كلمات البابا أن الشباب يتحدون وجهات النظر التي يسري وفقا لها قانون الأقوياء ،ويقرون أن القدرة على التنافس هي الطريق الوحيد الممكن في الحياة، "فهناك إمكانية لخلق عالم آخر"، على حد قوله.

ويقول منظمو المناسبة إن هناك حوالي 100 ألف من الشباب جاءوا للمشاركة في يوم الشباب العالمي.

يعتزم فرانسيس عقد لقاء أيضا اليوم الخميس مع أساقفة أمريكا الوسطى، كما سيلقي كلمة لأول مرة أمام المشاركين في يوم الشباب العالمي مساء اليوم أيضا.