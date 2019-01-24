الرقابة المالية: أصدرنا 197 قرارا خلال عام 2018 للبورصة والتأمين والتمويل العقاري

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أقامت، أمس الأول، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض ما قامت به الهيئة خلال عام 2018، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة استطاع خلال العام إصدار حوالي 197 قرارًا، منهم 140 يخص الأسواق.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الأربعاء، أن هذه القرارت شملت قطاعات البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، مستطردًا كذلك أنه تم الانتهاء من قانون التمويل الاستهلاكي مع نهاية العام، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره.

وتابع: «كان لدينا عمل كبير للغاية، والأجندة التشريعية في العام كانت مكتظة للغاية»، مشيرًا كذلك إلى إصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والذي يعد بمثابة أكبر تعديل يتم على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منذ نحو 20 عامًا.

وأشار كذلك إلى إصدار قانون 176 لسنة 2018 في أغسطس الماضي، والمتعلق بنشاط التأجير التمويلي، معقبًا أنه مع نهاية العام تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالضوابط الخاصة بقانون التأجير التمويلي.